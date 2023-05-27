Атака на российский корабль у берегов Турции открывает очередной ящик Пандоры. Колонка Голоса Мордора

Западники и украинцы очень недолго радовались тому, что российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» получил при атаке морскими беспилотниками-камикадзе серьезные повреждения. Наверняка их очень разочаровали видео и фотографии, на которых целый и невредимый «Иван Хурс» подходит к Севастополю. Но последствия у этой атаки наверняка будут — и совсем не такие, которые бы понравились Западу и Украине.
Атака произошла недалеко от турецких берегов, в пресловутом «зерновом коридоре». Беспилотники наверняка были запущены либо с кораблей стран НАТО Черноморского региона, таких, как Румыния, или Болгария, или же вообще с гражданского судна, какого-нибудь сухогруза. Очевидно, что возможностей для такой атаки непосредственно Украина не имеет. Да и сами аппараты уж слишком технологичны для того, чтобы быть созданными самой Украиной. Собрать их там могли, конечно, но чертежи и элементная база точно не украинские. Чьи? Скорее всего британские. Да и вообще, вся эта операция проводилась либо самой Великобританией, либо под руководством ее военных. Косвенно на это указывает и то, что Великобритания — главный морской страховщик мира, а стоимость страховок после такого инцидента должна обязательно вырасти.
В общем-то, Великобритания занимается своим любимым делом, которым занималась веками в том или ином виде — морским бандитизмом, будь это обычное пиратство, или же просто нападения, цель которых потопить, или нанести повреждения кораблям другой страны, с которыми Великобритания войну вроде бы не ведет. Беспилотник для такого бандитизма является идеальным оружием, потому что определить, чей он и кто его запускал, крайне сложно. Вроде бы все на поверхности, но вот доказательств найти нельзя.
Однако проблема в том, что такая тактика — палка о двух концах. Один из которых может очень больно ударить и саму Великобританию.
По сути дела, британцы открыли очередной ящик Пандоры, и последствия этого могут быть очень неприятными для самих британцев и других союзников Украины. Теперь ни одно судно в мировом океане не находится в безопасности. Потому что «неизвестные морские беспилотники» наверняка есть не только у Великобритании, других стран НАТО и Украины. Вид оружия не эксклюзивный, а атака на «Иван Хурс» у берегов третьей страны, в значительном отдалении от Украины, негласно легитимизирует применение такой тактики по всему миру.
Конечно, учитывая то, что Россия даже СВО пытается вести не в рамках обычной войны, держа одну руку за спиной, сложно представить, что где-нибудь в Средиземном море, неизвестными силами в ближайшее время будет атакован некий иностранный сухогруз, который, якобы идет на Украину за зерном, а на самом деле везет какое-то оружие, или боеприпасы, но вообще, такая возможность не исключена. Особенно в том случае, если запад продолжит курс на дальнейшую эскалацию конфликта. А все говорит о том, что настроения пока именно таковы. Только уже непонятно, как можно будет повышать градус напряженности далее, если Украине будут поставлены западные боевые самолеты. Следующий этап — что-то уж совсем серьезное, и я не удивлюсь, если заговорят о тактическом ядерном оружии. Мол, если у России оно есть, то необходимо уравнять шансы, и у Украины оно тоже должно быть. И могут это обставить таким образом, что Украина создала его сама, что, конечно, будет абсолютной неправдой.
Но до этого этапа, который можно будет считать окончательным, вполне возможно начало тайной войны на море. Диверсии с участием водолазов-минеров, «неизвестные» торпеды и управляемые беспилотники — арсенал для такой войны очень велик.
Игра с огнем продолжается. То, что Россия пока не отвечает на такие действия, не значит, что она будет терпеть их бесконечно. И итоговый ответ может быть очень чувствительным и неприятным для тех, кто уверен в своей безнаказанности. В чем-то обвинить Россию будет крайне сложно. Потому что доказательств попросту не будет.