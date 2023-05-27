Атака на российский корабль у берегов Турции открывает очередной ящик Пандоры. Колонка Голоса Мордора

Конечно, учитывая то, что Россия даже СВО пытается вести не в рамках обычной войны, держа одну руку за спиной, сложно представить, что где-нибудь в Средиземном море, неизвестными силами в ближайшее время будет атакован некий иностранный сухогруз, который, якобы идет на Украину за зерном, а на самом деле везет какое-то оружие, или боеприпасы, но вообще, такая возможность не исключена. Особенно в том случае, если запад продолжит курс на дальнейшую эскалацию конфликта. А все говорит о том, что настроения пока именно таковы. Только уже непонятно, как можно будет повышать градус напряженности далее, если Украине будут поставлены западные боевые самолеты. Следующий этап — что-то уж совсем серьезное, и я не удивлюсь, если заговорят о тактическом ядерном оружии. Мол, если у России оно есть, то необходимо уравнять шансы, и у Украины оно тоже должно быть. И могут это обставить таким образом, что Украина создала его сама, что, конечно, будет абсолютной неправдой.