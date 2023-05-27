Российские военные уничтожили 120-мм миномет и САУ «Гвоздика» под Херсоном

Вооруженные силы России уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 120-мм миномет. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.
Сообщается, что российские военные уничтожили САУ 2С1 в районе населенного пункта Дарьевка. Установку уничтожили с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.
В районе населенного пункта Береговое в результате артиллерийского удара был уничтожен 120-мм миномет. Погибли четверо военных, еще трое получили ранения.
Ранее российские войска ликвидировали 65 бойцов ВСУ и САУ «Гвоздика» на Краснолиманском направлении. Кроме того, были уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.