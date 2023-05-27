Президент США Байден заявил, что секретная служба делает его дом пуленепробиваемым

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что сотрудники секретной службы работают над безопасностью его дома. О том, что резиденция станет пуленепробиваемой, американский лидер рассказал журналистам.
По словам Байдена, он летит из Вашингтона в резиденцию Кэмп-Дэвид, потому что в его доме проводятся работы. Продолжаться они будут, по меньшей мере, пять недель, и раньше он не сможет вернуться.
Он отметил, что у его внучки в воскресенье запланирован выпускной, а из Кэмп-Дэвида ему будет удобнее и ближе добираться до места проведения мероприятия.
Американский лидер не уточнил, в какой именно резиденции проводятся работы. Известно, что в штате Делавэр, где он часто отдыхает в выходные дни, его семье принадлежат несколько домов.
Ранее Джо Байден осудил размещение российского ТЯО на территории Белоруссии.