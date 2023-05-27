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Президент США Байден заявил, что секретная служба делает его дом пуленепробиваемым

Общество
Президент США Байден заявил, что секретная служба делает его дом пуленепробиваемым

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что сотрудники секретной службы работают над безопасностью его дома. О том, что резиденция станет пуленепробиваемой, американский лидер рассказал журналистам.

По словам Байдена, он летит из Вашингтона в резиденцию Кэмп-Дэвид, потому что в его доме проводятся работы. Продолжаться они будут, по меньшей мере, пять недель, и раньше он не сможет вернуться.

Он отметил, что у его внучки в воскресенье запланирован выпускной, а из Кэмп-Дэвида ему будет удобнее и ближе добираться до места проведения мероприятия.

Американский лидер не уточнил, в какой именно резиденции проводятся работы. Известно, что в штате Делавэр, где он часто отдыхает в выходные дни, его семье принадлежат несколько домов.

Ранее Джо Байден осудил размещение российского ТЯО на территории Белоруссии.
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