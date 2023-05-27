Руслана Белого вырезали из нового сезона Stand Up на ТНТ

Зрители передачи Stand Up давно заметили, что в новом сезоне участники шоу выходят на сцену не после комментариев Белого, как это было всегда, а под музыку. Сейчас комик выпустил свое шоу на просторах интернета, однако для просмотра зрителям нужно заплатить.