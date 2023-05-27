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Руслана Белого вырезали из нового сезона Stand Up на ТНТ

Шоу-бизнес
Руслана Белого вырезали из нового сезона Stand Up на ТНТ

Юморист Руслан Белый перестал появляться на экранах российского телевидения после того, как уехал за границу. Более того, его вырезали из нового сезона программы, в эфире которой он регулярно выступал.

Зрители передачи Stand Up давно заметили, что в новом сезоне участники шоу выходят на сцену не после комментариев Белого, как это было всегда, а под музыку. Сейчас комик выпустил свое шоу на просторах интернета, однако для просмотра зрителям нужно заплатить.

Теперь юморист вовсе пропал с телеэкранов после негативных высказываний о России. Сцены с его участием вырезали из седьмого сезона Stand Up.

Ранее певица Ольга Серябкина выразила возмущение поведением комика Азамата Мусагалиева на шоу «Музыкальная интуиция». По ее мнению, ведущий своим неуместным поведением сбивал с толку зрителей.
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