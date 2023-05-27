Генри Киссинджер признал, что обещание принять Украину в НАТО оказалось ошибкой Запада

По его словам, Украина должна служить не форпостом, а мостом между Москвой и Западом. Эту стратегию Киссинджер считает оптимальной. Экс-госсекретарь США также убежден, что «вся концепция НАТО будет выброшена за борт» в случае успеха специальной военной операции (СВО) России на Украине.