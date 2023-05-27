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Генри Киссинджер признал, что обещание принять Украину в НАТО оказалось ошибкой Запада

Политика
Генри Киссинджер признал, что обещание принять Украину в НАТО оказалось ошибкой Запада

Обещание принять Украину в НАТО — ошибка Запада, пояснил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Экс-советник по безопасности поделился соответствующим мнением в беседе с немецкой газетой Die Zeit.

По его словам, Украина должна служить не форпостом, а мостом между Москвой и Западом. Эту стратегию Киссинджер считает оптимальной. Экс-госсекретарь США также убежден, что «вся концепция НАТО будет выброшена за борт» в случае успеха специальной военной операции (СВО) России на Украине.

«Это не может быть в национальных интересах США», — подчеркнул Киссинджер.

Турция, несмотря на сильное давление со стороны Вашингтона, не собирается прекращать экономическое сотрудничество с Россией. Журналисты китайского издания Baijiahao назвали это заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана «настоящим бунтом внутри НАТО».
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