Обещание принять Украину в НАТО — ошибка Запада, пояснил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Экс-советник по безопасности поделился соответствующим мнением в беседе с немецкой газетой Die Zeit.
По его словам, Украина должна служить не форпостом, а мостом между Москвой и Западом. Эту стратегию Киссинджер считает оптимальной. Экс-госсекретарь США также убежден, что «вся концепция НАТО будет выброшена за борт» в случае успеха специальной военной операции (СВО) России на Украине.
«Это не может быть в национальных интересах США», — подчеркнул Киссинджер.
Турция, несмотря на сильное давление со стороны Вашингтона, не собирается прекращать экономическое сотрудничество с Россией. Журналисты китайского издания Baijiahao назвали это заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана «настоящим бунтом внутри НАТО».