300 тысяч за шоу: балерина Волочкова раскрыла, откуда берет деньги на благотворительные спектакли с русской Барби Тузовой

— Мне 47 лет. Я умею танцевать. Сейчас я готовлю новое шоу. Если я не нахожу нужный бюджет, все равно приходится в это вкладываться: доставка декораций, монтаж, демонтаж. Да, затратная часть очень большая, но придет время, когда мне будет много лет: я уже не смогу танцевать, но я не могу быть не на сцене. По-настоящему я живу только на сцене. У меня будет много денег, но танцевать я не смогу. Так что сейчас я посвящаю себя России, зрителям. Я не могу без сцены, цветов, детей, аплодисментов, творчества. Я все делаю от чистого сердца и так, как я хочу, и живу, как хочу. Как в своей песне поет моя подруга Любовь Успенская: «А я живу красивая, как я хочу».