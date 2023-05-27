300 тысяч за шоу: балерина Волочкова раскрыла, откуда берет деньги на благотворительные спектакли с русской Барби Тузовой

Каждое благотворительное шоу балерины Анастасии Волочковой и певицы Татьяны Тузовой, более известной, как русская Барби, «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка» требует затрат порядка 300 тысяч рублей.
Как в свое время появилась идея сотрудничества балерины и русской Барби? Где удается найти деньги на проведение бесплатных представлений с участием двух звезд шоу-бизнеса? Для чего Анастасии Волочковой взваливать на себя тяжкое бремя и существенные расходы? На эти и другие вопросы в интервью ФАН ответила сама светская львица.
— Анастасия, как же возникла идея пригласить в Ваше шоу певицу Куклу Барби?
— Мы с Таней познакомились год назад. На тот момент был проект «Балерина в зазеркалье цирка». Это — мой благотворительный спектакль, на который мы всех зрителей приглашаем бесплатно. Ближайший будет 31 мая, в Балашихе. Таня оказалась таким светлым человеком. Она стала для очень настоящим, светлым, добрым человеком из мира шоу-бизнеса. Таня прекрасно вписалась в наш проект. Мой продюсер придумал новое название нашего спектакля — «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка».
Таня дополнила наш проект своими декорациями, реквизитом. Мы очень подружились. Она создала четыре разных костюма для моего шоу. Я благодарю Бога за то, что он послал мне этого человека. Помню, как-то раз я пришла к ней домой, а у нее все кукольное. У нее даже еда на столе — пластмассовая, и она меня угощала этой едой. Она делала это, понимая, что меня невозможно угостить реальной едой. Когда я в девять лет пришла в балетное училище, я сама себя заставила не испытывать чувство голода.
— Татьяна славится своей коллекцией кукол. Возможно, во время Вашего визита она подарила на память одну из них?
— У нас сейчас грандиозная идея — создать куклу «Анастасия Волочкова». Мы ведь вместе исполнили и записали песню «Леди Совершенство». Там мы поменяли слова: «Настя — балерина! Настя, кукла Таня!» Так что появится кукла с лицом Анастасии Волочковой, естественно, в шпагате и в балетной пачке! Куда же Анастасия Волочкова без шпагата, никуда!
— Вы отмечаете, что шоу «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка» — благотворительное. Вы бесплатно приглашаете на него всех желающих. Однако, очевидно, что на организацию такого представления требуются большие затраты, верно?
— Я очень скромный человек и всегда умалчиваю об этом, но для того, чтобы это шоу случилось, нужно понести большую затратную часть. В нее входят аренда зала, свет, звук, декорации, которые хранятся у меня в гараже. Мне самой приходится искать средства. Если не нахожу поддержки добрых людей, а таких случается встретить, то я трачу свои деньги.
— Простите за еще один нескромный вопрос, а зачем Вам с таким трудом организовывать каждый раз очередное шоу? Вы либо ищете помощи, либо платите из своего кармана. Зачем Вам это?
— Мне 47 лет. Я умею танцевать. Сейчас я готовлю новое шоу. Если я не нахожу нужный бюджет, все равно приходится в это вкладываться: доставка декораций, монтаж, демонтаж. Да, затратная часть очень большая, но придет время, когда мне будет много лет: я уже не смогу танцевать, но я не могу быть не на сцене. По-настоящему я живу только на сцене. У меня будет много денег, но танцевать я не смогу. Так что сейчас я посвящаю себя России, зрителям. Я не могу без сцены, цветов, детей, аплодисментов, творчества. Я все делаю от чистого сердца и так, как я хочу, и живу, как хочу. Как в своей песне поет моя подруга Любовь Успенская: «А я живу красивая, как я хочу».
— И все же, не могли бы Вы назвать более-менее конкретную сумму, в которую обходится каждое шоу «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка».
Расходная часть моего спектакля составляет 300 тысяч рублей, без моего гонорара, я же бесплатно всех приглашаю и ни с кого не беру денег.