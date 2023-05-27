SZ: Москва вышлет сотни сотрудников германских учреждений на фоне сокращений

Сотни граждан Германии вынуждены покинуть Россию из-за решения властей сократить численность сотрудников посольств ФРГ в стране до 350 человек. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.
Покинуть территорию России придется дипломатам, учителям и сотрудникам культурного центра имени Гете. В МИД расценили этот шаг ответом на высылку российских дипломатов из Германии.
«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ», — заявили в немецком МИД.
Власти отметили, что Германия отправила в РФ в два раза больше сотрудников, чем Москва в ФРГ. Коме того, данная мера затрагивает и немецкие культурные центры.
Ранее МИД России сообщил о закрытии генконсульства Швеции в Петербурге и высылке пяти дипломатов. Данный шаг стал ответной мерой на аналогичные действия Стокгольма.