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Диетолог Гинзбург перечислил категории россиян, которым противопоказан квас

Общество
Диетолог Гинзбург перечислил категории россиян, которым противопоказан квас

Квас — один из самых распространенных в России напитков. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому запрещено употреблять этот продукт.

По мнению специалиста, отказаться от кваса стоит диабетикам. Также проблемы могут возникнуть у тех, кто страдает заболеваниями ЖКТ.

Причина заключается в высоком содержании сахара, сообщает издание УТРО.РУ. Эта составляющая повышает уровень глюкозы. В данном случае речь идет только о «покупном» продукте.

Гинзбург подчеркнул, что производители намеренно делают напиток сладким, чтобы привлечь покупателей. В домашнем квасе сахара содержится незначительное количество.

Ранее врач Александр Муравец объяснил, как бороться с диабетом. Медик уверен, что эффективными для этого будут физические упражнения.
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