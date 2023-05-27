Диетолог Гинзбург перечислил категории россиян, которым противопоказан квас

Квас — один из самых распространенных в России напитков. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому запрещено употреблять этот продукт.
По мнению специалиста, отказаться от кваса стоит диабетикам. Также проблемы могут возникнуть у тех, кто страдает заболеваниями ЖКТ.
Причина заключается в высоком содержании сахара, сообщает издание УТРО.РУ. Эта составляющая повышает уровень глюкозы. В данном случае речь идет только о «покупном» продукте.
Гинзбург подчеркнул, что производители намеренно делают напиток сладким, чтобы привлечь покупателей. В домашнем квасе сахара содержится незначительное количество.
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