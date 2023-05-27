Пять полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими в сербских муниципалитетах Косово

Несколько полицейских получили травмы во время столкновений с протестующими в северных районах Косово. Об этом сообщили в правоохранительных органах самопровозглашенной республики.
Накануне стражи порядка организовали проверки в трех сербских муниципалитетах с целью поставить албанских мэров, избранных вопреки желанию местного населения. Речь идет о городах Лепосавич, Звечан и Зубин Поток.
При этом между жителями и представителями властей начались стычки. Согласно последним данным, в ходе конфликта пострадали пять сотрудников полиции и были повреждены как минимум семь автомобилей.
В ночь на субботу, 27 мая ситуация стабилизировалась. Ранее стало известно, что операция проводилась при поддержке миссии Европейского союза.