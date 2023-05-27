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Ндонг Айекаба назвал Россию приоритетом во внешней политике для Экваториальной Гвинеи

Политика
Ндонг Айекаба назвал Россию приоритетом во внешней политике для Экваториальной Гвинеи

Экваториальная Гвинея считает Россию приоритетом во внешней политике. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

Дипломат подчеркнул, что Малабо признает и приветствует активные усилия Москвы по укреплению мира, стабильности и безопасности. Он также отметил, что именно Россия помогла многим африканским странам добиться стабильности.

«Для Экваториальной Гвинеи Российская Федерация является приоритетом во внешней политике. Мы всегда стремились укреплять, расширять и диверсифицировать наше сотрудничество», — заявил Ндонг Айекаба.

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач заявил о планах России совместить транспортные коридоры с логистическими маршрутами в страны Африки. Самыми перспективными направлениями назвали Танзанию, Египет, Намибию, Марокко, ЮАР и Анголу.
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