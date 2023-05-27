Ндонг Айекаба назвал Россию приоритетом во внешней политике для Экваториальной Гвинеи

Экваториальная Гвинея считает Россию приоритетом во внешней политике. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
Дипломат подчеркнул, что Малабо признает и приветствует активные усилия Москвы по укреплению мира, стабильности и безопасности. Он также отметил, что именно Россия помогла многим африканским странам добиться стабильности.
«Для Экваториальной Гвинеи Российская Федерация является приоритетом во внешней политике. Мы всегда стремились укреплять, расширять и диверсифицировать наше сотрудничество», — заявил Ндонг Айекаба.
Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач заявил о планах России совместить транспортные коридоры с логистическими маршрутами в страны Африки. Самыми перспективными направлениями назвали Танзанию, Египет, Намибию, Марокко, ЮАР и Анголу.