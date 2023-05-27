Есть противопоказания: врач Умнов перечислил категории людей, которым нельзя пить квас

Кроме того, с помощью кваса можно избавиться от авитаминоза, цинги, а также укрепить зубы и эмаль. Этот напиток укрепляет иммунитет и способствует улучшению самочувствия. Он полезен при желудочно-кишечных расстройствах, так как у него есть способность удерживать воду в организме и восстанавливать водно-солевой баланс.