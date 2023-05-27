Есть противопоказания: врач Умнов перечислил категории людей, которым нельзя пить квас

Квас — это традиционный славянский напиток, который готовят на основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба. Несмотря на многочисленные полезные свойства кваса, употреблять его можно не всем.
Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов рассказал корреспонденту ФАН о пользе и вреде кваса, а также перечислил категорию людей, которым противопоказано употребление данного напитка.
«Первые упоминания о квасе датированы 989 годом. Жители Руси считали его целебным и давали употреблять в пищу тяжелобольным людям. Дело в том, что квас богат витаминами и полезными микроэлементами (в нем присутствуют витамины группы В, а также витамин С и Е, калий, кальций, магний, железо, йод, марганец, цинк, натрий, фосфор, сера). Витамины E и A укрепляя луковицы волос, придают им красивый блеск. Разглаживают мелкие морщины на лице, делают кожу гладкой и красивой, повышает общий тонус организма человека, оказывает положительное воздействие на нервную систему, придает силы. Прекрасно борется с бессонницей, депрессией и неврозами», – сообщил врач.
Кроме того, с помощью кваса можно избавиться от авитаминоза, цинги, а также укрепить зубы и эмаль. Этот напиток укрепляет иммунитет и способствует улучшению самочувствия. Он полезен при желудочно-кишечных расстройствах, так как у него есть способность удерживать воду в организме и восстанавливать водно-солевой баланс.
«Квас содержит молочную кислоту, убивающую гнилостные бактерии, помогающую в формировании нормальной микрофлоры человеческого организма. Квас, в отличии от кока-колы, достаточно низкокалорийный продукт. Квас (из хлеба) имеет 27 ккал на 100 грамм. Он помогает нормализовать гормональный фон у мужчин, повышая выработку тестостерона. Стимулирует выработку гемоглобина. Снижает уровень холестерина и глюкозы в крови. Прекрасно утоляет жажду за счет действия уксусной и молочной кислот», – добавил Александр Умнов.
Однако, из-за содержания этилового спирта, пусть и низкого, квас в больших количествах противопоказан при беременности и маленьким детям. Потенциально опасным считается его употребление людьми, страдающими гастритом и циррозом печени, отметил врач. Его не рекомендуется пить при гипертонии и склонности к повышенному артериальному давлению, аллергии на злаки и дрожжи.
«Если вы покупаете квас из бочек на улицах города, спросите у продавцов дату розлива, так как срок хранения напитка в бочках – не более 72 часов. Обратите внимание на температуру (квас должен быть холодным, теплый квас – это либо искусственный продукт, либо испорченный). В составе натурального кваса только сахар, дрожжи, солод и вода, и обязательно указано, что продукт изготовлен методом брожения. Магазинный квас зачастую не является живым. Если в его составе пищевые добавки Е, это квасной лимонад с газами, который производится из концентратов», – объяснил Александр Умнов.
Магазинный квас можно использовать вместо энергетиков. Он также придает больше сил и энергии, повышает физическую выносливость. Однако такой квас нельзя употреблять при язве, проблемах с ЖКТ или желчекаменной болезни. В магазинном квасе содержится менее 40% полезных веществ, которые есть в домашнем квасе, приготовленном из натуральных ингредиентов.
Ранее врач Александра Чистякова назвала безопасным и полезным квас из бочки.