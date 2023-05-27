В шоу «Голос» определились финалисты 11-го сезона

Наставники и зрители музыкального конкурса «Голос» выбрали финалистов 11-го сезона проекта.
Первыми выступили участники команды Антона Беляева. Фавориткой зрителей оказалась конкурсантка Ирина Сыщикова. Наставник отдал ей большую часть своего голоса.
После них для зрителей известные хиты исполняли подопечные репера Басты – Павел Зибров и Людмила Серебрякова. Последняя исполнила композицию «Улица роз» и попала в финал.
Из конкурсантов в команде Полины Гагариной самой яркой стала Виктория Соломахина. Она была известной и до шоу, так как принимала участие в детской версии проекта в 2014 году.
Четвертой финалисткой стала подопечная Владимира Преснякова Эльмира Диваева, наставники голосовали именно за нее.
Ранее певица Наталья Подольская заявила, что не ревнует Владимира Преснякова к поклонницам. По заверениям женщины, певца обожают миллионы, а он любит только ее.