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Александр Шепс рассказал о конфликте с Владом Череватым на «Битве экстрасенсов»

Шоу-бизнес
Александр Шепс рассказал о конфликте с Владом Череватым на «Битве экстрасенсов»

Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс рассказал изданию VOICE о конфликте с коллегой Владом Череватым во время съемок нового телепроекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

С самого первого выпуска Череватый начал угрожать съемочной группе своим уходом из проекта из-за того, что посчитал оценку его работы несправедливой. Шепс занимал лидирующие позиции, в то время как соперник раскритиковал его поведение.

Позднее Череватый заявил, что сожалеет о произошедшем. На тот момент, по его словам, им овладел гнев. Шепс в свою очередь ответил, что не обижается на участника.

«Я не думаю, что Влад является скандалистом, скорее он тот, кто не боится собственных мыслей и высказывается от души», — сказал медиум.

Ранее азербайджанский экстрасенс Этибар Насибов предупредил журналистку Ксению Собчак об опасности, которая угрожает ее жизни. По словам провидца, на знаменитость может готовиться покушение.
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