Россияне высказались о необходимости эмоциональной разгрузки после рабочего дня

Специалисты сервиса «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что большинству россиян (60%) необходимо эмоционально разгрузиться после рабочего дня. В исследовании приняли участие 10 тысяч человек по всей стране, его результаты попали в распоряжение РИА Новости.
В то же время 54% респондентов считают, что стресс не сказывается на эффективности выполнения ими поставленных задач, но отражается на отношениях с близкими.
56% опрошенных отметили, что разгрузка после работы могла бы поспособствовать достижению лучших результатов. 40% участников выразили мнение о том, что снижение уровня стресса сделало бы общение с руководством и коллегами лучше.
При этом 81% россиян сообщили, что умеют достойно воспринимать критику в свой адрес. 47% респондентов отметили, что неплохо справляются с негативными эмоциями и не срываются на родных.
Граждане рассказали, что перерывы в течение рабочего дня, отсутствие переработок и задержек в офисе, а также выполнение поставленных задач в срок помогают избежать стресса.
Ранее эксперты провели исследование и выяснили, что большинству россиян важно, чтобы у нового знакомого был автомобиль.