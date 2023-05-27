На Кубани почти 150 приусадебных участков остаются затопленными после обильных ливней

Порядка 150 приусадебных участков остаются подтопленными в Краснодарском крае, на который обрушились сильные ливни. Об этом говорится в заявлении местного управления МЧС России.
Днем ранее в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально поднятие уровня воды зафиксировали в четырех населенных пунктах Лабинского района, однако позже ситуация обострилась и в других муниципалитетах.
«Всего остается подтопленными в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах 147 приусадебных участков, в том числе 21 жилой дом», — указано в Telegram-канале ведомства.
При этом представители властей добавили, что к текущему моменту от затопления удалось избавить 99 дворов и 29 домовладений. Кроме того, на Кубани наблюдаются улучшение погодных условий и стабилизация уровня воды в реках.
В ночь на пятницу, 26 мая, в городе Туапсе произошло землетрясение. Силу подземных толчков оценили в 4 балла по шкале Рихтера.