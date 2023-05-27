«Все еще помню алфавит»: Захар Прилепин рассказал о восстановлении после покушения

Переживший покушение писатель Захар Прилепин рассказал, как идет процесс восстановления. Он признался, что врачи зафиксировали мозговую травму.
Писатель назвал удивительным тот факт, что еще жив и может отвечать на вопросы. По словам Прилепина, он не хотел бы погружать общественность в медицинские детали, но пояснил, что помимо травм по всему телу, у него выявили еще и мозговую. При этом сначала у врачей было подозрение на отек мозга.
«То есть, вернувшись в сознание, я рисковал перестать быть самим собой. Но я вернулся и все еще помню алфавит», — цитирует писателя «Парламентская газета».
Захар Прилепин ранее дал эксклюзивное интервью ФАН. Он подробно рассказал о пережитом покушении в Нижегородской области, а также поделился планами по возвращению в зону СВО.