«Все еще помню алфавит»: Захар Прилепин рассказал о восстановлении после покушения

Писатель назвал удивительным тот факт, что еще жив и может отвечать на вопросы. По словам Прилепина, он не хотел бы погружать общественность в медицинские детали, но пояснил, что помимо травм по всему телу, у него выявили еще и мозговую. При этом сначала у врачей было подозрение на отек мозга.