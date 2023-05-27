Молдавскому депутату выключили микрофон во время речи о поставках энергоресурсов

Депутату парламента Молдавии Владимиру Односталко во время выступления на собрании выключили микрофон, когда он начал говорить о поставщике энергоресурсах, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Односталко в своей речи затронул вопрос распределения бюджета в сфере энергетики. Он напомнил слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что стране удалось сэкономить около 4 миллиардов леев за счет правильной закупки энергоресурсов. После этого он спросил: «А электричество мы у кого покупаем?»
На этом вопросе ему выключили микрофон и не дали громко сказать ответ, который читается по губам. На кадрах заметно, что Односталко хотел сказать «у России».
Ранее сообщалось, что в Кишиневе оппозиция пикетирует парламент из-за переименования Дня Победы. В митинге принимают участие сторонники и представители партий социалистов и коммунистов.