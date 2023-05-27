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Экваториальная Гвинея пригласила Россию участвовать в разработке месторождений нефти

Политика
Экваториальная Гвинея пригласила Россию участвовать в разработке месторождений нефти

Экваториальная Гвинея приглашает российские компании принять участие в разработке нефтегазовых месторождений. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

Дипломат отметил, что государство заинтересовано в подготовке персонала в различных секторах. Айекаба добавил, что страна обладает природными ресурсами, однако Экваториальной Гвинеи требуется опыт партнеров для их добычи.

«Мы находимся с Россией в одной организации по экспорту газа, но нужны бизнесмены, которые хотят разведывать наши нефть или золото», — сказал Ндонг Айекаба.

Накануне Россия и Сомали подписали меморандум о консультации и сотрудничестве МИД государств. Двухстороннее соглашение было заключено в ходе визита в Москву главы сомалийского внешнеполитического ведомства Абшира Омара Хуруза.
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