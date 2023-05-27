«МОК нужно спустить в унитаз»: Дмитрий Носов о продажности западного спорта

В интервью Вадиму Манукяну он рассказал, почему российские спортсмены сталкиваются с дискриминацией при отборе на мировые первенства. По его убеждению, причины этого — политика и финансовая зависимость Запада. Влиятельные спортивные функционеры попросту выполняют чужие указания.