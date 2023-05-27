«МОК нужно спустить в унитаз»: Дмитрий Носов о продажности западного спорта

Героем нового выпуска программы «Давай поговорим» стал бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов.
В интервью Вадиму Манукяну он рассказал, почему российские спортсмены сталкиваются с дискриминацией при отборе на мировые первенства. По его убеждению, причины этого — политика и финансовая зависимость Запада. Влиятельные спортивные функционеры попросту выполняют чужие указания.
«Сейчас идет передел миропорядка. Коллективный Запад объединен определенными финансовыми связями. Если взять эти 40 стран, с которыми мы боремся, то, по сути, они все банкроты. У них долги, превышающие их ВВП в несколько сотен, а то и тысяч процентов. Западный мир зависит от определенных финансовых механизмов, они все заложники. Если мы возьмем руководство мирового спорта, олимпийского движения, различных федераций, то увидим, что там доминирует западное руководство, мало азиатов, африканцев и так далее», — заявил он.
Дзюдоист Дмитрий Носов уверен: настал момент, когда можно в корне изменить эту ситуацию. Как это сделать, он расскажет в новом выпуске авторской программы Вадима Манукяна «Давай поговорим». Полную версию эксклюзивного интервью смотрите на платформах ФАН 28 мая.