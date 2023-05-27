Эксперты рассказали, что будет с производством фанеры в России

Согласно официальным источникам, государственная поддержка экспорта продукции лесопромышленного комплекса к 2030 году увеличится в 3 раза. По мнению собеседника ФАН, спрос на нашу продукцию лесопромышленного комплекса в настоящее время увеличивается, преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Исходя из этого, основными рынками для сбыта российской клееной фанеры являются: Китай, Индия и Япония, а также Южная Корея.