Эксперты рассказали, что будет с производством фанеры в России

После начала СВО на Украине, российский рынок покинуло множество иностранных компаний. Так, пострадала и строительная отрасль: отсутствие сырья сказалось на производстве фанеры.
Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал корреспонденту ФАН, как обстоят дела с производством фанеры в России в связи с дефицитом фенола и насколько она нужна в стройке и ремонте.
«Только за прошедший год было произведено более 3 млн кубометров фанеры, и производители активно искали рынки сбыта в связи с тем, что спрос внутри рынка не рос. С уходом из России иностранных компаний-покупателей, российские производители увеличили поставки сырья в другие страны, главным образом в страны Азиатско-тихоокеанского региона», — сообщил Чаплин.
Согласно официальным источникам, государственная поддержка экспорта продукции лесопромышленного комплекса к 2030 году увеличится в 3 раза. По мнению собеседника ФАН, спрос на нашу продукцию лесопромышленного комплекса в настоящее время увеличивается, преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Исходя из этого, основными рынками для сбыта российской клееной фанеры являются: Китай, Индия и Япония, а также Южная Корея.
«Что касается снижения темпов производства – это нехватка смолы: сезонное явление, которое наблюдалось и раньше. Это не связано с неэкологичностью веществ, ведь наши производители делают качественную фанеру, и такие материалы выделяют формальдегид не больше, чем экологичная натуральная древесина. В Минпромторге заверили, что в мае текущего года производство фенолформальдегидной смолы будет увеличено. Что касается цен, то в любом случае мы увидим рост, вызванный инфляцией и перераспределением труда на мировом рынке. Уверен, Россия сможет справиться с любыми сложностями и налаживание производства фанеры - это вопрос времени. Думаю, уже к осени на рынке не возникнет сложностей с нехваткой этого материала», — заключил депутат.
В свою очередь, строительный эксперт Федор Васильев считает, что без фанеры трудно представить многие виды строительных работ.
«Сейчас дачный сезон, спрос на фанеру высокий, так как люди за весну-лето стараются максимально успеть что-то переделать, достроить в своих дачных домах. Основная доля ремонтов летом перемещается именно в частный сектор. Чаще всего фанера в летний сезон используется для изготовления настилов под кровлю, а также для выравнивания потолка, стен, для укладки чернового пола под ламинат, линолеум, паркет, а также при укладке финишного напольного покрытия. Кроме того, конечно же фанера востребована в мебельном производстве. Сейчас фанерные комбинаты адаптируется к складывающейся рыночной ситуации и постепенно наращивают объемы выпуска готовой продукции. Наибольшим спросом внутри страны пользуется ламинированная фанера. Более сложная в производстве фенольная формальдегидная смола, дефицит которой возник сейчас на российском рынке, применяется при выпуске большеформатной фанеры. Она предназначена для внешнего использования — в опалубке, полах, настилах и так далее», – отметил Федор Васильев.
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