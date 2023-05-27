Крики и нож на последнем звонке: что случилось в школе под Волгоградом и какие будут последствия

СК проводит проверку после нападения старшеклассника на знакомую во время линейки в поселке Иловле под Волгоградом. Напомним, что 17-летний одиннадцатиклассник во время последнего звонка достал складной нож и ранил одноклассницу в шею. Школьнице оказали первую помощь и отпустили домой. Госпитализация девушке не потребовалась. После инцидента Следственный комитет организовал проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Нападавшего старшеклассника отвезли в отделение полиции.
О возможных мотивах поведения старшеклассника рассказал кандидат психологических наук, и.о. декана факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Поляков:
«Судя по видео, молодой человек не находился в состоянии аффекта. И, думаю, не планировал причинить девушке реальный вред. Он стоит очень близко к ней, видно, как он нож к горлу подносит — если бы хотел, успел довести действие до конца. Или мог со спины ударить. Это больше похоже на демонстративное поведение. Акт привлечения внимания, чтобы о нем все говорили. Он все продумал, спланировал. Выбрал момент, когда на них смотрят, снимают на видео».
Эксперт также проанализировал цели юноши с ножом. Зачем он привлекал внимание, с его точки зрения, отдельный вопрос.
«Либо это психиатрический диагноз. Либо — к чему я склоняюсь — проблемы в отношениях с одноклассниками. Выпускной класс, все находятся в состоянии стресса, тревоги, эмоциональный фон в коллективе «зашкаливает». Возможно, он был изгоем или решил за что-то поквитаться, чтобы класс его заметил, о нем говорил. Третий вариант — нервно-психическое истощение — маловероятен. Повлияет ли это на девушку? Физически вроде бы она не пострадала. А психологически — зависит от характера. Если она эмоционально устойчива, для нее все пройдет без серьезных последствий, в противном случае, это серьезное потрясение, особенно на фоне выпуска и сдачи экзаменов. Причем вне зависимости от того, собирался молодой человек нанести ей реальный ущерб или нет», — заключил психолог.
Какими будут последствия с точки зрения уголовного закона рассказала адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Ольга Учаева.
«Квалификация действий юноши зависит от обстоятельств инцидента, которые установят по фото-, видеоматериалам и показаниям свидетелей. Если юноша только угрожал девушке, приставив ей нож к горлу, то это ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. И не важно, настоящий был нож или игрушечный, если жертва не могла определить, какой это нож. Ст. 119 УК РФ — преступление небольшой тяжести, грозит сроком до 2 лет лишения свободы. Но если парень приставил настоящий нож к горлу жертвы, намереваясь убить, и его остановили одноклассники, то это расценивается как покушение на убийство — ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Тогда суд назначит наказание от 4,5 до 12 лет лишения свободы, т. е. три четверти срока, предусмотренного за такое преступление. Если юноша будет признан невменяемым судебной психолого-психиатрической экспертизой, ему может быть назначено принудительное психиатрическое лечение, но случается такое довольно редко. Эксперты в ходе следствия также установят, был ли юноша в состоянии аффекта. Если да, то это ст. 107 УК РФ — покушение на убийство, совершенное в состоянии аффекта, что влечет за собой лишение свободы сроком до 2 лет 4 месяцев».
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