Крики и нож на последнем звонке: что случилось в школе под Волгоградом и какие будут последствия

СК проводит проверку после нападения старшеклассника на знакомую во время линейки в поселке Иловле под Волгоградом. Напомним, что 17-летний одиннадцатиклассник во время последнего звонка достал складной нож и ранил одноклассницу в шею. Школьнице оказали первую помощь и отпустили домой. Госпитализация девушке не потребовалась. После инцидента Следственный комитет организовал проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Нападавшего старшеклассника отвезли в отделение полиции.