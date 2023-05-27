Неизвестный устроил стрельбу рядом с заправкой в Приморье

Стрельба произошла на 721-м километре трассы Хабаровск — Владивосток в Приморском крае. Неизвестный мужчина открыл огонь недалеко от заправочной станции и заведений общественного питания, говорится в заявлении региональной прокуратуры.
В результате инцидента повреждения получил один торговый павильон. При этом выстрелы производились из неустановленного предмета, подчеркнули в ведомстве.
«Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента с применением оружия», — указано в сообщении.
Никакой информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают нарушителя.
Ранее полицейские задержали жителя крымского села Мирное при попытке достать наркотические вещества из «закладки». Как рассказал мужчина в ходе допроса, он приобрел запрещенные препараты в профильном интернет-магазине.