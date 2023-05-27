Сапер МЧС подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке

Сапер МЧС ДНР подорвался на мине «Лепесток» во время разминирования Кировского района Донецка. Об этом сообщили в ведомстве.
Пострадал старший сапер группы пиротехнических работ Республиканского спасательного центра ведомства. Пострадавшего на медицинском автомобиле был доставлен в больницу.
Пострадавшего в результате взрыва оперативно прооперировали для стабилизации общего состояния. В МЧС добавили, что сейчас сапер находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее саперы обезвредили запущенный Вооруженными силами Украины снаряд, попавший в частное жилое домовладение в селе Архангельское в Белгородской области.