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Сапер МЧС подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке

Происшествия
Сапер МЧС подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке

Сапер МЧС ДНР подорвался на мине «Лепесток» во время разминирования Кировского района Донецка. Об этом сообщили в ведомстве.

Пострадал старший сапер группы пиротехнических работ Республиканского спасательного центра ведомства. Пострадавшего на медицинском автомобиле был доставлен в больницу.

Пострадавшего в результате взрыва оперативно прооперировали для стабилизации общего состояния. В МЧС добавили, что сейчас сапер находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее саперы обезвредили запущенный Вооруженными силами Украины снаряд, попавший в частное жилое домовладение в селе Архангельское в Белгородской области.
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