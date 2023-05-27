В Пятигорске психиатр несколько лет заставлял сына смотреть с ним фильмы для взрослых

Психиатр из Пятигорска заставлял своего несовершеннолетнего ребенка смотреть c ним порнографию. Совместные сеансы продолжались на протяжении шести лет, сообщает Telegram-канал SHOT.
59-летний россиянин работал психиатром в местной больнице для душевнобольных. Впервые он приобщил сына к видео для взрослых, когда тому было пять лет.
Просмотры продолжались до тех пор, пока мать не узнала о совместном досуге обоих. После этого женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь за насильственные действия в отношении ребенка психиатру грозит до 20 лет колонии.
Ранее в Выборге неизвестный напал на 12-летнего мальчика. Человек избил жертву и похитил у нее мобильный телефон. Злоумышленнику удалось скрыться. Подросток получил несерьезные травмы.