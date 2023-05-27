В Пятигорске психиатр несколько лет заставлял сына смотреть с ним фильмы для взрослых

Просмотры продолжались до тех пор, пока мать не узнала о совместном досуге обоих. После этого женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь за насильственные действия в отношении ребенка психиатру грозит до 20 лет колонии.