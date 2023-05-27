Врио главы ФТС Давыдов объяснил, с чем связаны задержки на границе России и Евросоюза

Задержки наблюдаются на границе России и Евросоюза. Их причину раскрыл врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.
По его словам, такая ситуация возникла на латвийском, прибалтийском и финском направлениях. Однако задержки связаны с работой не российской, а сопредельной стороны, подчеркнул врио руководителя ФТС.
Власти Польши ранее заявили о своих планах ввести запрет на движение через территорию страны для российских и белорусских грузовиков. Проект постановления был размещен в правительственном законодательном центре.