Фитнес-эксперт Ротач рассказала, что тренировки до отказа способствуют мышечному росту

Эксперт объясняет, что тренировка до отказа означает поднятие веса до тех пор, пока человек не сможет выполнить еще одно выполнение в правильной техники. Именно это помогает мышцам расти и приводит к увеличению силы и выносливости в краткосрочной перспективе.