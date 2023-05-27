Фитнес-эксперт Ротач рассказала, что тренировки до отказа способствуют мышечному росту

Специалист в сфере фитнеса и питания Ирина Ротач заявила, что отказные повторения во время силовой тренировки способствуют мышечному росту. Ее слова приводит издание Men Today.
Эксперт объясняет, что тренировка до отказа означает поднятие веса до тех пор, пока человек не сможет выполнить еще одно выполнение в правильной техники. Именно это помогает мышцам расти и приводит к увеличению силы и выносливости в краткосрочной перспективе.
По ее словам, если не получается выполнить более одного-двух повторов, то это говорит о том, что был взят слишком большой вес. Отказом же считаются до 15 повторений, когда последние требуют наибольших усилий.
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