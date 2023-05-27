Писатель Захар Прилепин рассказал, какой видит Россию будущего

Писатель, действующий офицер Росгвардии, общественный деятель Захар Прилепин поделился собственным взглядом на будущее России.
Захар Прилепин в ходе беседы с журналистами ответил на вопрос, какой ему представляется Россия будущего. По его мнению, страну ждет идеология православно-социалистического строя.
«Православная социалистическая империя», — сказал Прилепин в беседе с журналистом «Парламентской газеты».
Ранее Прилепин высказался о геополитических амбициях России. Он заявил, что государству «не нужна» Польша, чего не скажешь о Прибалтике, где географически существуют «исторические русские территории».