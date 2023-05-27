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Писатель Захар Прилепин рассказал, какой видит Россию будущего

Общество
Писатель Захар Прилепин рассказал, какой видит Россию будущего

Писатель, действующий офицер Росгвардии, общественный деятель Захар Прилепин поделился собственным взглядом на будущее России.

Захар Прилепин в ходе беседы с журналистами ответил на вопрос, какой ему представляется Россия будущего. По его мнению, страну ждет идеология православно-социалистического строя.

«Православная социалистическая империя», — сказал Прилепин в беседе с журналистом «Парламентской газеты».

Ранее Прилепин высказался о геополитических амбициях России. Он заявил, что государству «не нужна» Польша, чего не скажешь о Прибалтике, где географически существуют «исторические русские территории».
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