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ВСУ выпустили в направлении Донецка 21 снаряд натовского калибра

Происшествия
ВСУ выпустили в направлении Донецка 21 снаряд натовского калибра

Украинские боевики четыре раза обстреляли территорию Донецка в период с 21:00 26 мая до 09:00 27 мая, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он сослался на данные представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ВСУ выпустили в направлении Куйбышевского и Киевского районов Донецка 21 снаряд натовского образца калибром 155 мм за указанный период, подчеркнул Кулемзин в своем Telegram-канале.

Сотрудники Следственного комитета России ранее попали под обстрел со стороны украинских боевиков в Калининском районе Донецка. Об этом сообщили представители силовых структур региона.
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