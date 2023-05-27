ВСУ выпустили в направлении Донецка 21 снаряд натовского калибра

Он сослался на данные представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ВСУ выпустили в направлении Куйбышевского и Киевского районов Донецка 21 снаряд натовского образца калибром 155 мм за указанный период, подчеркнул Кулемзин в своем Telegram-канале.