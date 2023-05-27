«Вряд ли кто-то захочет смотреть»: Пригожин прокомментировал идею выступлений иноагентов для ЧВК «Вагнер» ради «помилования»

Бойцы ЧВК «Вагнер» вряд ли захотят смотреть на сбежавшего из России юмориста Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ), поскольку он мало кому интересен, заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов до этого предложил Галкину выступить перед «музыкантами» и направить бойцам пожертвования для снятия статуса иностранного агента. Парламентарий призвал премьера РФ Михаила Мишустина распространить такую схему и на других физических лиц, желающих получить «помилование». Издание «Ридус» поинтересовалось у Пригожина, как он относится к такой инициативе.
Основатель ЧВК «Вагнер» в свою очередь поблагодарил депутата Кузнецова за проявленное внимание в адрес «оркестра». Пригожин считает, что «музыканты» вряд ли захотят смотреть на Галкина.
«Вряд ли кто-то из бойцов ЧВК «Вагнер» захочет смотреть на Максима Галкина, поющего, говорящего, одетого, голого, мертвого, живого — в любом виде. Он мало кому интересен», — сказал он.
Пригожин добавил, что перед ЧВК «Вагнер» может выступить какая-нибудь симпатичная девушка, но лучше, если у нее не будет статуса иностранного агента. В этом случае бойцы сами готовы будут заплатить русскими деньгами.
«Хотя, как человек, который непосредственно руководит ЧВК «Вагнер», я должен сказать, что у нас огромное количество работы, поэтому нам нужно готовиться к следующим задачам. Ребятам не до стриптиза, не до выступлений и тем более не до Галкина», — отметил бизнесмен.
Пригожин также сделал официальное заявление, подчеркнув, что ЧВК «Вагнер» не нуждается в какой-либо помощи или пожертвованиях. Это также касается амуниции и беспилотников, поскольку у «музыкантов» все есть.
«Мы абсолютно самодостаточны. Всем спасибо. Все, чем вы предлагаете помочь, пожалуйста, ополчению, армейцам и другим военизированным структурам. Они действительно в этом нуждаются», — резюмировал предприниматель.
Евгений Пригожин ранее сообщил, что ЧВК «Вагнер» продолжает принимать новобранцев даже после освобождения Артемовска. По его словам, «музыкантов» ожидает большое количество задач в будущем.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами