Вооруженные силы Украины используют для обстрелов тыловых районов Запорожской области британские ракеты. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.
Он выразил сожаление, что глубокие тылы в области попадают под удары. Балицкий отметил, что противник бьет «куда попало».
При этом иногда ВСУ наносят урон объектам критической инфраструктуры. При этом врио губернатора региона считает, что ракеты тратятся бесчетно.
Ранее Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не возымеет успеха в регионе. По его словам, с начала мая Киев начал активную диверсионную деятельность, которой Россия успешно противодействует.