Замглавы МИД Галузин заявил, что Москва обязательно отреагирует на возможные провокации Киева в Приднестровье

Меж тем стало известно, что с начала спецоперации в страну прибыли свыше 3,5 миллиона украинских граждан. По словам замдиректора Пограничной службы ФСБ Владимира Кулишова, въезд беженцев был организован на фоне ухудшения гуманитарной обстановки в зоне конфликта.