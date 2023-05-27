Замглавы МИД Галузин заявил, что Москва обязательно отреагирует на возможные провокации Киева в Приднестровье

Российские военнослужащие несомненно отреагируют, если украинская сторона начнет организовывать провокации в Приднестровье. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел страны Михаил Галузин.
По словам дипломата, в случае необходимости Москва готова обеспечить защиту населения и миротворческого контингента в регионе. То же касается представителей ОГРВ и военных складов в населенном пункте Колбасна.
«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует», — подчеркнул замглавы ведомства.
Он добавил, что попытки нарушить границы Приднестровья и угрожать населению будут расценены как нападение на РФ в соответствии с международным правом.
Меж тем стало известно, что с начала спецоперации в страну прибыли свыше 3,5 миллиона украинских граждан. По словам замдиректора Пограничной службы ФСБ Владимира Кулишова, въезд беженцев был организован на фоне ухудшения гуманитарной обстановки в зоне конфликта.