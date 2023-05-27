В Свердловской области за сутки потушили 11 природных пожаров

Экстренные службы ликвидировали 11 природных пожаров на площади 5,2 тысячи гектаров в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
На данный момент продолжают действовать 20 возгораний общей площадью 14,3 тысячи гектаров. В департаменте уточнили, что борьбу с огнем ведут более 900 человек и 120 единиц техники.
«Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за 26 мая удалось ликвидировать 11 природных пожаров на общей площади 5,2 тыс. га.», — говорится в сообщении.
Ранее в Новосибирской области произошло возгорание сухой травы на площади 100 гектаров. Распространению огня способствовала сухая погода и сильный ветер.