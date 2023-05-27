Депутат ГД РФ Альшевских: по госдолгу в США договорятся — это видно по поведению Байдена

В последние недели внимание общественности занимает вопрос увеличения лимита государственного долга США. Страна многие десятилетия кредитуется у других государств, покупающих ее долговые обязательства. Уже много раз Вашингтон достигал потолка госдолга, установленного законами США, но конгресс увеличивал эту сумму, продлевая возможность жить не по средствам. На этот раз президент Джо Байден не может договориться с конгрессменами о таком же порядке. И это значит, что Штатам грозит дефолт — неспособность платить по своим долговым обязательствам, что неминуемо ударит по мировой экономике.