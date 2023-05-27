Депутат ГД РФ Альшевских: по госдолгу в США договорятся — это видно по поведению Байдена

Депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских в разговоре с корреспондентом ФАН оценил возможности США поднять верхнюю границу госдолга, а также неотвратимые последствия этого шага.
В последние недели внимание общественности занимает вопрос увеличения лимита государственного долга США. Страна многие десятилетия кредитуется у других государств, покупающих ее долговые обязательства. Уже много раз Вашингтон достигал потолка госдолга, установленного законами США, но конгресс увеличивал эту сумму, продлевая возможность жить не по средствам. На этот раз президент Джо Байден не может договориться с конгрессменами о таком же порядке. И это значит, что Штатам грозит дефолт — неспособность платить по своим долговым обязательствам, что неминуемо ударит по мировой экономике.
Так удастся ли Байдену и конгрессу договориться? По мнению Андрея Альшевских, да. Но это не спасет ситуацию.
«Я думаю, договорятся. Просто сейчас эту ситуацию будут раскручивать все: что республиканцы, что демократы. Решат, но в последний момент — в последний день, в последние часы они договорятся. Переговоры уже начались, найдут общий язык и договорятся — это видно по поведению Байдена. Потому что Байден сказал, что договариваться нигде не собирается, вопрос повышения — не его вопрос, а конгресса, то есть как бы он ответственность спихнул на законодателей. Так что я думаю, они договорятся», — высказал свое мнение парламентарий.
Ранее Андрей Альшевских заявил, что экономический пузырь США лопнет в ближайшее время, достанется всем.