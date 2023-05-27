Украинские боевики обстреляли частный дом в Киевском районе Донецка

ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка. О последствиях ночного обстрела рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.
Из-за действий украинских боевиков поврежден один из домов частного сектора. Инцидент произошел на Очаковской улице. В результате обстрела со стороны ВСУ нанесен урон кровле постройки. У дома также выбито остекление.
«Информация о последствиях ночных обстрелов продолжает поступать», — подчеркнул Кулемзин.
ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом ранее рассказал представитель силовых структур ДНР.