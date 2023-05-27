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Президент США Байден «чрезвычайно негативно» отреагировал на размещение ТЯО России в Белоруссии

Политика
Президент США Байден «чрезвычайно негативно» отреагировал на размещение ТЯО России в Белоруссии

Американский лидер Джо Байден «крайне негативно» отнесся к размещению российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Авторы отмечают, что представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, как и Байден, раскритиковал перемещение ТЯО. Он добавил, что это «последний пример безответственного поведения РФ после ввода войск на Украину».

25 мая министры обороны Российской Федерации и Республики Беларусь Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы об определении порядка содержания российского ТЯО в спецхранилище.

Ранее в Минобороны сообщили, что контроль ядерного оружия в Белоруссии остается за Россией.
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