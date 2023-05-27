Министры обороны России и Белоруссии встретились в Минске для подписания документов о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом сообщает статья на китайском портале Sohu.
Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что решение о заключении подобного договора между странами абсолютно легально. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что программа по размещению ядерного вооружения принята, чтобы дать отпор недружественным странам.
Партнерство России и Белоруссии по ядерному вооружению вызывает тревогу у Западных стран. В статье сообщается, что НАТО и США недовольны подобным сотрудничеством. Наличие ядерного оружия у Белоруссии, по мнению автора, помешает Западу действовать опрометчиво по отношению к республике.
Ранее помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что вооруженные силы Белоруссии готовы противостоять любым агрессивным действиям в отношении страны.