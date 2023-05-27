Sohu: партнерство России и Белоруссии в области ядерного вооружения вызывает тревогу у Запада

Партнерство России и Белоруссии по ядерному вооружению вызывает тревогу у Западных стран. В статье сообщается, что НАТО и США недовольны подобным сотрудничеством. Наличие ядерного оружия у Белоруссии, по мнению автора, помешает Западу действовать опрометчиво по отношению к республике.