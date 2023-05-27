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«Завтра, послезавтра или через неделю»: секретарь СНБО Данилов озвучил сроки начала контрнаступления ВСУ

Армия
«Завтра, послезавтра или через неделю»: секретарь СНБО Данилов озвучил сроки начала контрнаступления ВСУ

ВСУ готовы начать уже давно анонсированное контрнаступление, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он не стал раскрывать дату начала контрнаступления, которое Киев планирует уже давно. При этом Данилов спрогнозировал, что оно может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».

«Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий», — заявил секретарь СНБО Украины в беседе с изданием Би-би-си (заблокировано в России).

Интервью Данилова прервало телефонное сообщение президента Украины Владимира Зеленского. По данным журналистов, секретаря СНБО вызвали на встречу для обсуждения контрнаступления.

Украина в ближайшие дни сможет использовать шведские БМП CV90. Об этом ранее сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на источник.
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