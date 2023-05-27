Группа конгрессменов призвала Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Конгрессмены призвали президента США Джо Байдена снабдить украинскую армию баллистическими ракетами ATACMS. С соответствующей инициативой к главе государства обратились парламентарии Стив Коэн и Джо Уилсон.
Они направили хозяину Белого дома письмо, в котором призвали не ждать «очередной кампании по давлению» и организовать поставки снарядов в ближайшее время. По мнению политиков, это позволит киевским властям отодвинуть подразделения Вооруженных сил РФ дальше от линии соприкосновения.
«Теперь, когда принято решение отправить F-16, пришло время доставить все необходимое оборудование», — добавили Уилсон и Коэн.
До этого Украина официально обратилась к Германии с запросом на отправку крылатых ракет Taurus. Информацию подтвердило немецкое министерство обороны.