Группа конгрессменов призвала Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Они направили хозяину Белого дома письмо, в котором призвали не ждать «очередной кампании по давлению» и организовать поставки снарядов в ближайшее время. По мнению политиков, это позволит киевским властям отодвинуть подразделения Вооруженных сил РФ дальше от линии соприкосновения.