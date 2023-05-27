Россиянам рассказали, почему жало насекомых нельзя доставать из раны пинцетом

Дерматовенеролог Роман Иванов развеял миф, который гласил, что жало насекомых можно доставать из раны пинцетом. Он объяснил, как делать это безопасно.
Специалист подчеркнул, что осы и пчелы нападают только в случае, если чуют угрозу, цитирует специалиста RT. Смертельной для человека является укус тысячи пчел, для ребенка этот показатель составляет 500 особей.
Для безопасного удаления жала нужно слегка надавить на кожу плоским предметом. Им нужно провести по направлению к укусу. После этого стоит приложить холодный компресс на 10-15 минут.
Извлечение жала пинцетом – неединственное заблуждение, связанное со знаниями о теле человека. Ранее кардиолог Нино Соселия назвала главный миф о гипертонии, в который верят многие россияне.