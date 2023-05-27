Диетолог Бобровский: самым вредным видом мяса является свинина

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что самым вредным видом мяса является красное, включая свинину, потому что оно содержит высокую концентрацию жиров, опасных для здоровья. Об этом сообщает радио Sputnik.
«Чем их больше («плохих» жиров — ред.), тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один — атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения», — прокомментировал диетолог, добавив, что большое количество людей умирает именно от этих болезней.
Все виды красного мяса увеличивают развитие атеросклероза. Но имеется одно исключение — баранина. Ученые выяснили, что баранина по составу схожа с рыбой — концентрация полезных жиров значительно превалирует над вредными. Поэтому мясо ягненка является исключением из правил.
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