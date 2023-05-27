В Погранслужбе сообщили о прибытии более 3,5 млн украинцев в Россию после начала СВО

Более 3,5 миллиона украинских граждан прибыли на территорию РФ после начала спецоперации. Такое заявление сделал заместитель главы Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
Как отметил специалист, въезд беженцев был организован в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в зоне боевых действий. Многие люди были вынуждены покинуть свои дома на фоне происходящего.
«С начала специальной военной операции на российскую территорию пропущено свыше 3,5 млн украинских граждан», — сказал он в интервью для издания ТАСС.
Тем не менее Кулишов сообщил об обострившейся обстановке на границе двух государств из-за активизации зарубежных диверсантов. В частности, 22 мая военнослужащие и сотрудники силовых структур пресекли вооруженное вторжение боевиков в Грайворонский городской округ.
По словам собеседника агентства, впоследствии президент Владимир Путин поручил усилить защиту и нарастить боевой потенциал. Главным образом речь шла о Республике Крым, а также пяти областях — Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской.
Меж тем лидер Украины Владимир Зеленский принял решение отложить контрнаступление, которое должно было начаться весной. Однако действия главы государства встревожили население, написала журналистка издания The Spectator Светлана Моренец.