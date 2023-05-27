Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев

Олимпийский чемпион по гандболу 1992 года, который выступал в составе объединенной сборной бывших республик СССР Игорь Васильев умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Федерации гандбола России.
О причинах смерти не сообщается.
«Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», — говорится в сообщении пресс-службы.
После завершения карьеры Василев работал тренером в клубах «Нидер-Ольм» и «Верхайм». После чего вернулся в город Волгоград и последние годы занимал пост вице-президента клуба «Каустик».
Ранее стало известно, что олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак лимфоузлов.