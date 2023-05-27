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Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс опроверг обвинения в восхвалении национал-социализма

Общество
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс опроверг обвинения в восхвалении национал-социализма

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс отверг обвинения в восхвалении национал-социализма и разжигании ненависти.

Ранее стало известно, что В Берлине полиция начала расследование по делу британского солиста, который обвиняется в разжигании ненависти из-за сценических образов на концерте в Берлине.

Как сообщает сам певец, его концерт в столице Германии вызвал ложные нападки со стороны тех, кто не согласен с политическими взглядами исполнителя.

Также певец заявил, что элементы выступления, которые были поставлены под сомнение, совершенно четко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах.

Ранее стало известно, что канадская певица Селин Дион отменила тур по Европе из-за болезни.
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