«Никакая Польша нам не нужна»: писатель Захар Прилепин о геополитических амбициях России

Писатель Захар Прилепин заявил, что Польша России не нужна, чего не скажешь о Прибалтике, где географически есть «исторических русские территории». Об этом автор книг рассказал в интервью Парламенткой газете.
«С точки зрения географии там есть ряд исторически русских территорий, вопрос принадлежности которых все равно вернется на повестку дня. Через 10 лет или 100 — не важно», — ответил писатель на вопрос журналистов о целесообразности «браться за Польшу и Прибалтику.
При этом рассуждая о Польше, политический деятель рассказал, что она совершенно не нужна России. Автор сравнил польские земли с куском, который Россия однажды уже проглотила, но не смогла переварить.
Ранее Прилепин раскритиковал журналистов из-за преувеличенных новостей о его улучшающемся здоровье.