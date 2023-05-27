На Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию

Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины предложила властям вдвое увеличить цену на электроэнергию для потребителей. Об этом сообщает «Энергореформа».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что НКРЭКУ предлагает с 1 июня 2023 года внести новый тариф на электроэнергию. Стоимость за 1 кВт ч составит 2,88 гривны.
Инициаторы изменения считают, что увеличение цены на электроэнергию улучшит финансовые показатели госкомпаний «Укргидроэнерго» и «Энергоатом».
По данным источника украинского правительства, в скором времени кабмин Украины, вероятно, поддержит данное предложение.
Минэнерго Украины в конце апреля нынешнего года анонсировало об увеличении тарифов на электричество. По информации местных СМИ, если тарифы не поменяются, то 150 миллиардов гривен уйдет на компенсацию из государственного бюджета.
На данный момент жители за электричество оплачивают по 1,44 гривны (3,08 рубля) за менее 250 кВт ч, 1,68 гривны (3,59 рубля) за более 250 кВт ч в месяц.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в кабмин предложение о регистрации гражданского партнерства для однополых пар.