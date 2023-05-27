Заместитель главы Европарламента Ева Кайли, которая была задержана в декабре 2022 года по обвинению в получении взяток была освобождена из-под домашнего ареста. 25 мая суд в Бельгии разрешил снять электронный браслет с евродепутата, сообщает INTERFAX.
Кайли была задержана по подозрению в получении взяток во время организации чемпионата мира по футболу в Катаре. После освобождения из-под домашнего ареста, парламентарий ожидает суда по делу. Она планирует выяснить насколько нарушают ее права, как депутата Европарламента.
Воспользоваться своим иммунитетом, как замглавы европарламента политик не могла так как в организации посчитали, что ее задержали с поличным. При обыске в квартире политика были обнаружены сумки с банкнотами.
Ранее депутат европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил Евросоюз должен бороться с реальным вмешательством иностранных государств в дела ЕС, которое исходит от Вашингтона и является основной угрозой независимости Европы.