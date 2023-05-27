Осужденная за коррупцию евродепутат вернулась к работе и требует компенсацию морального ущерба

Кайли была задержана по подозрению в получении взяток во время организации чемпионата мира по футболу в Катаре. После освобождения из-под домашнего ареста, парламентарий ожидает суда по делу. Она планирует выяснить насколько нарушают ее права, как депутата Европарламента.