Последний член семьи Аллы Пугачевой покинул Россию

Звезда российской эстрады Алла Пугачева эмигрировала в Израиль еще в прошлом году, забрав с собой своих младших детей Лизу и Гарика. Ее старшая дочь Кристина Орбакайте окончательно обосновалась в Нью Йорке. Первенец Кристины в сентябре присоединился к матери.