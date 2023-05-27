Последний член семьи Аллы Пугачевой покинул Россию

Стало известно местонахождение Дени Байсарова — внука Аллы Пугачевой.
Звезда российской эстрады Алла Пугачева эмигрировала в Израиль еще в прошлом году, забрав с собой своих младших детей Лизу и Гарика. Ее старшая дочь Кристина Орбакайте окончательно обосновалась в Нью Йорке. Первенец Кристины в сентябре присоединился к матери.
До сегодняшнего дня было неизвестно нахождение еще одного внука Пугачевой — Дени Байсарова. Однако домработница звезды Людмила подтвердила, что средний сын Орбаквйте находится уже за приделами России.
Стало известно, что дочь Пугачевой присоединилась ко своим детям в Штатах, а значит Байсаров сейчас за океаном.
Ранее народный артист РФ Александр Пашутин рассказал, что Пугачева ошиблась, думая, что всем нужна.