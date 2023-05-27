Онколог Астраханцев рассказал к каким опасным последствиям приводит травмирование родинки

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что нужно предпринять при травмировании родинки. Об этом сообщает RT.
Травмы родинки могут привести к неприятным последствиям, например, шрамами, кровотечением и инфекциями, иногда даже к раку.
При случайном сдирании невуса в первую очередь нужно обработать рану антисептиком. После записаться на прием к онкологу, чтобы проверить на воспалительные процессы и новообразования.
Врач рекомендует проявить особую осторожность к родинкам, которые больше соприкасаются с одеждой — на пояснице, плечах, шее, запястьях, поскольку они гораздо чаще травмируются.
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