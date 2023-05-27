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NYP: началась подготовка к новой смертельной пандемии «болезнь Х»

Общество
NYP: началась подготовка к новой смертельной пандемии «болезнь Х»

Людям нужно готовиться к вспышке «болезни Х», возникновение которой уже совсем близко. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

«Болезнью Х» условно называется хворь, которая могла не проявиться до сих пор. В случае возникновения этого заболевания людям понадобится время, чтобы создать вакцину или разработать методы лечения.

По мнению некоторых ученых, «болезнь Х» может возникать сначала в животных, а затем перейти на человека. Однако это может быть и какой-то древний вирус, который будет пробуждаться в результате глобальных потеплений.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал об опасности птичьего гриппа для людей.
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