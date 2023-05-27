Экс-глава МИД Германии Габриэль назвал наступление ВСУ крупнейшим сражением со времен Второй мировой войны

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может стать самым страшным сухопутным сражением со времен Второй мировой войны. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил бывший министр иностранных сил ФРГ Зигмар Габриэль.
«Вероятно, мы стоим накануне самого страшного сухопутного сражения со времен Второй мировой войны», — заявил экс-глава дипломатии.
Габриэль отметил, что ситуация на Украине становить все более опасной. Столкновение между странами становится неизбежным. Так как ни одно из государств не заинтересовано в переговорах, заморозить конфликт не получится.
Ранее сообщалось, что граждане Соединенных Штатов и других стран Запада не верят в возможность Украины одержать военную победу над Россией и скептически оценивают шансы Киева на вступление в НАТО и ЕС.